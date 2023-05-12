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Rusya'dan 'Türkiye seçimleri' mesajı: İddiaları şiddetle reddediyoruz

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyor ,eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse ,onlar yalancılardan. Moskova Ankar ile olan ilişkilere büyük değer veriyor . Çünkü sorumlu , egemen. Bir pozisyonu var" dedi.

12.05.2023 - 13:02 |
Rusya'dan 'Türkiye seçimleri' mesajı: İddiaları şiddetle reddediyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında dün yapılan paylaşımların arkasında Rusya olduğunu ileri sürerek sosyal medya hesabından "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." açıklamasında bulunmuştu.

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KREMLİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında cevap vererek seçime müdahale iddialarını reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Türkiye'deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır. " ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın seçimlere herhangi bir müdahalesinden bahsedilemeyeceğini vurgulayan Peskov açıklamayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

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