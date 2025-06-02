Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşme: Heyetler Çırağan Sarayı'na geldi

Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeler öncesinde Çırağan Sarayı'na geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, taraflar arasındaki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açılış konuşması

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dışişleri Bakanı Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer katılımcılar, bugünkü toplantımızda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda insan mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz.

Düzenli görüşmelerin yapılmasını, taraflar arasında güvenin tesisi açısından değerli görüyoruz.

Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılması temel beklentimizdir.

ABD'nin bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump,'ın barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Aslolan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır.

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Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız.

Zelenski: 'Barış için gerekli adımları atmaya hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, "Barış için gerekli adımları atmaya hazırız" ifadesini kullandı. Zelenski, Litvanya'da NATO liderleriyle yaptığı toplantıda konuşurken, Rusya'nın İstanbul görüşmelerini sabote edebileceğini öne sürerek, "bir sonuç alınamaması halinde acilen yeni yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Zelenski, Ukrayna heyetinde değişiklik yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı kararnameye göre, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklik yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Andrey Fomin, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliğinin temsilcisi Yury Kovbasa ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Evgeny Ostyansky olmak üzere üç yeni yetkili eklendi. Daha önceki görüşmelere katılan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Aleksey Malovatsky ise Çırağan Sarayı'nda müzakereleri yürütecek heyette yer almadı.

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Rusya, Ukrayna'nın barış memorandumunu aldığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi. Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı" ifadesini kullandı. Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını belirtti.