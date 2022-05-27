Rusya 12 Türk denizciyi Kırım açıklarında gözaltına aldı!

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olan İstanbul’daki Rumelifeneri’nden Rusya’nın Kırım Yarımadası açıklarına kalkan avına giden 12 balıkçının gözaltına alındığı öğrenildi. Savaş nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine ara verilirken Türk balıkçıların ekonomik ve ticari değeri yüksek kalkan balığı avlamak için Kırım Yarımadası’na gittiği öğrenildi. Rumelifeneri’nden Kırım’a giden iki teknenin yaklaşık 1 hafta boyunca 1500 kalkan balığı avladığı, İstanbul’a dönmek üzere yola çıktıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

İki teknenin de 40-50 deniz mili açıkta devriye gezen Rus savaş gemisi tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. İstanbul’a yakın olmalarına rağmen teknelerdeki kalkan balıklarının izinsiz avlandığını gerekçe gösteren Rus donanmasının 12 balıkçıyla birlikte tekneleri Sivastopol yakınlarındaki bir limana götürdüğü belirtildi. 18 Mayıs günü gerçekleşen gözaltının ardından 1500 kalkan balığına el koyan Rus yetkililerin Türk balıkçıların teknelerinde kalmalarına izin verdiği ama uydu telefon dahil tüm iletişim olanaklarını kestiği de vurgulandı. Balıkçıların ailelerinin haberi öğrendikten sonra Türk Dışişleri Bakanlığı’na başvurduğu ve diplomatik girişimlerin devam ettiği de bilgiler arasında.

DONBAS’A AĞIR BOMBARDIMAN

Ukrayna’ya yönelik işgal harekatına devam eden Rusya, Donbas’ta 40’tan fazla kasabaya saldırı düzenlerken, kritik önemdeki Severodonetsk ve Lysychansk’ın da ağır bombardıman altında olduğu öğrenildi. Gece boyu süren saldırılara rağmen Rusya’nın başarılı olamadığı belirtiliyor. Rusya’nın Harkov’a saldırılarını sürdürdüğü, bu kentte 4 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu arada savaştaki kayıplara dair yeni açıklamalar yapıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bununla birlikte Donbas’taki Rus yanlısı ayrılıkçılar, ellerinde 8 bin Ukraynalı asker olduğunu duyurdu. Bu kişilerin arasında, haftalarca Mariupol’deki Azovstal Çelik Fabrikası’nda direndikten sonra teslim olan 2 bin 439 Ukraynalı askerin de olduğu düşünülüyor.

KİSSENGER’A TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli” imasında bulunan eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger’in sözlerini, 1930’larda Nazi Almanya’sını yatıştırma politikasına benzeterek, “Kissinger’ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya’sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı” dedi.

MOBİL PROPAGANDA!

Rusya, Ukrayna’daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı. Kontrolü ele geçirdiği kentlerde yaşayan Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler uygulayan Ruslar, mobil ekranlarla propagandaya başladı. Hayatın durma noktasına geldiği kentlerde elektrik, su ve temel ihtiyaçlar hala karşılanamazken, kent meydanlarına ve mahallelere kurulan ekranlara Rus haber kanalları açılıyor.