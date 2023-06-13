Rus turisti katleden köpek balığı yakalandı! Kalıntıları içinden çıktı

Kız arkadaşıyla Mısır'a tatile giden Rus turist için her şey normal ilerliyordu. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada ise dehşeti yaşadı. Bir köpek balığı saldırısına uğrayan talihsiz turist çığlık atarak yardım istedi ancak kimse suya girmeye cesaret edemedi.

RUS KONSOLOSLUĞU SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpek balığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

PARÇALARI İÇİNDEN ÇIKTI

İsminin Vladimir Popov olduğu öğrenilen turisti öldüren köpek balığı ise günler sonra kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemeler sonucunda genç adamın vücut parçaları köpek balığının midesinde tespit edildi. Birçok uzuv ve bağırsak yapılan çalışmalarla birlikte otopsi için çıkartıldı.

Mısır Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde profesör olan Dr. Mahmoud Dar tarafından yapılan açıklamada ise köpek balığının dişi olduğunu belirtti.

KÜLLERİ RUSYA'YA GÖTÜRÜLECEK

Öte yandan Vladimir'in perişan haldeki babası Yury, yardım için bağırırken oğlunun köpek balığı tarafından parçalanarak öldürülmesini izlerken yaşadıklarını anlattı.

Acılı baba 'Dinlenmek için sahile gittik. Oğlum bir köpek balığının saldırısına uğradı, her şey saniyeler içinde oldu' dedi. Baba Vladimir ayrıca oğlunun kalan parçalarının yakılacağını ve küllerinin Rusya'ya götürüleceğini bildirdi.

KIZ ARKADAŞININ FOTOĞRAFI YÜREKLERİ BURKTU

Mısırlı yetkililer ise geçmiş dönemlerde başka bir köpek balığı tarafından yapılan saldırılarla dişi köpek balığının akraba olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Al Arabiya'da yer alan haberde ise talihsiz adamın kız arkadaşının plajda ağladığı anlar paylaşıldı. O kare dünya basınında yankı uyandırdı. (Milliyet)