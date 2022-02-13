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Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

13.02.2022 - 15:57 | | Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)- Fotoğraflar: Oğuz Yeter

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Rus denizaltısı İstanbul Boğazından geçti

Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı. Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Rus denizaltısı İstanbul Boğazından geçti

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