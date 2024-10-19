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Ruhsatsız silaha karşı 'caydırıcı' adım: Kanun teklifi hazırlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı bir teklif hazırladıklarını, torba kanun tasarısının yakın zamanda Meclis'e sunulacağını söyledi.

19.10.2024 - 08:36 |
Ruhsatsız silaha karşı 'caydırıcı' adım: Kanun teklifi hazırlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ruhsatsız silahlarla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı bir kanun teklifi hazırlandığını aktaran Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın torba kanun tasarısını yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını belirtti.

"Kendilerine çekidüzen verecekler"

Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığına ilişkin bir tasarı olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İnşallah Gazi Meclisimizin takdirleriyle bu yasalaştığı zaman bu ruhsatsız silah taşımayla ilgili olan vatandaşların kendilerine bir çekidüzen vereceklerini şimdiden söylemek istiyorum." dedi.

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