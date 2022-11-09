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Skandal yayına RTÜK incelemesi! FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardılar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün programa konuk edilmesi nedeniyle TV 5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

09.11.2022 - 14:11 | | ANKARA, (DHA)
Skandal yayına RTÜK incelemesi! FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardılar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz, gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Skandal yayına RTÜK incelemesi FETÖcü Hakan Şükürü canlı yayına çıkardılar

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