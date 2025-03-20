RTÜK'ten, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala üst sınırdan ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında NOW, SZC, Halk, Tele1 ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararlarıyla ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun'a göre uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşlar titizlikle takip ediliyor.

Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, NOW TV'ye "İlker Karagöz ile Çalar Saat", Halk TV'ye "Kürşad Oğuz ile ROTA", "Sorel Dağıstanlı ile Parantez", SCZ TV'ye "Özlem Gürses ile Para Politika" ve Tele1'e "Habere Doğru" programları nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde, söz konusu programlarda, yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargı makamlarının etki altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Ayrıca vatandaşların sokağa çağrılarak milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.

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Söz konusu programlara, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünün ihlali gereği yayın durdurma ve idari para cezaları üst sınırdan uygulandı.

"Rota" programında kaba ve argo dil kullanımı nedeniyle Halk TV'ye ceza

Öte yandan Üst Kurul, Halk TV'deki "Rota" adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un kullandığı küfür ve argo içeren ifadeleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan ceza verildi.

Üst Kurul, SZC TV'deki "Öncesi Sonrası" isimli haber bülteniyle Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu "18 Dakika" isimli programlara İslam alemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden dolayı yaptırım uygulama kararı aldı.

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RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, SZC TV'de "Suriye'de camilerde Alevilerin katli vacip türü fetvaları" şeklinde ifadelerinin yer aldığı, bu ifadelerin 6-7 Mart tarihlerinde Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan hadiselerle alakalı olaylara sağduyulu bir düşünceyle yaklaşmaktan ziyade, olayların daha büyümesine ve özellikle mezhepsel provokasyonlara sebebiyet verecek nitelikte olduğu aktarıldı.

Tele1 ekranlarındaki programda ise Merdan Yanardağ'ın "Bu nedenle İslam dünyasının o maalesef büyük Orta Çağı devam ediyor. Bu nedenle İslam dünyasında oluk oluk kan akıyor, Müslümanlar, Müslümanları öldürüyor, tekbir getirerek. O yüzden hala İslam dünyası büyük bir sefalet, yoksulluk ve ilkellik içinde kıvranıyor. O yüzden bilim üretemiyor, teknoloji üretemiyor, refah üretemiyor, barış üretemiyor, istikrar üretemiyor. O yüzden kadınlar hiçbir demokratik hak ve özgürlüğe sahip değiller, o ülkelerde. O nedenle tek gelişmiş bir İslam ülkesi yok, tek. Öne çıkan İslam ülkesi yok." şeklinde ifadelerine yer verildi.

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İki programda kullanılan ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünü ihlal gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

Akıllı TV'ye 10 gün yayın durdurma müeyyidesi

Üst Kurul, ayrıca Akıllı TV'ye "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez." hükmüne ve "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına yer verilemez." hükmüne aykırı yayınlar yapıldığı için 10 gün yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.