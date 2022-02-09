RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı