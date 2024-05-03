RTÜK'ten 2 kanalına idari para cezası

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. AK Parti Bursa Millletvekili Mustafa Varank'ın cep telefonundaki özel yazışmalarını haber yapan NOW TV'ye özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulandı. Kanala, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın özel mesajlaşmalarını da gizlice kayda alınıp yayınlanması nedeniyle de idari yaptırım uygulandı.

Yaptırımın gerekçesi olarak 6112 sayılı 'Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmü gösterildi.

Üst Kurul ayrıca, TELE 1 kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Gündemi' isimli programda yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun bazı siyasetçilere yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Serdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri sınırlarını aşarak hakarete vardığı değerlendirilerek 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlali nedeniyle, kanala idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Haberin Devamı