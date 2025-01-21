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RTÜK Başkanı Şahin: Resmi yetkililer dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangına ilişkin, "Resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz" dedi.

21.01.2025 - 14:18 | | İHA
RTÜK Başkanı Şahin: Resmi yetkililer dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

 

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