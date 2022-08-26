RTÜK Başkanı Şahin: Özel insanlar için öncelikli yayın yapabiliriz

Nevşehir’in Göreme kasabasında Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) eğitim atölyeleri törenle açıldı. Törene Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in yanı sıra sanatçılar Murat Ünalmış, Menderes Samancılar ve Kürşat katıldı. Eğitim atölyelerinin açılış töreninde konuşan RTÜK Başkanı Şahin “KEYDER yaptığı hizmetlerle özel çocuklara ve ailelerine derman olmuştur. Burada 16 branşta eğitilmesi ve eğitilen çocuklarımızın hayata katılımlarında başarılı bir şekilde sonuçlarının alınması bizleri mutlu etmiştir. KEYDER'in kuruluşundan itibaren çalışmalarını yakından takip etme ve görme fırsatım oldu. RTÜK Başkanlığım sürecinde de takip etme ve destekte bulunma fırsatı oldu” şeklinde konuştu.

Şahin programda gazetecilere de yaptığı açıklamasında, "Hem öncelikli yayınlarımız hem de kamu spotlarımızda derneklerden görüntü alabiliyoruz. Biz bugün Hasan Kalcı ağabeyimizden söz alalım. Buradaki sanatçı dostlarımızla birlikte güzel bir kamu spotu hazırlasınlar, öncelikli yayınlar ve kamu spotu kısmında bu kardeşlerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabilirize yönelik elimizden geleni yapalım” ifadelerini kullandı.

KEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalcı’da Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğini oğlu Kağan’ın eğitiminden ilham alarak kurduğunun altını çizdi. Kalcı, "Bildiğiniz üzere özel çocuk sahibi ailelerin sorduğu bir soru var. Bizden sonra ne olacaklar, hayata nasıl tutunacaklar. KEYDER bu sorunun cevabı için var. Onlara özgürlükçü yaklaşacağız, komutsal yaklaşıp şunu yap demeyeceğiz. Onların kendi iradelerine bırakacağız ve bu yöntemle hayata tutunmaları için meziyetlerini arayacağız ve bulacağız. Burada annelere çok iş düşüyor. Annelerin KEYDER'i keşfetmelerini istiyorum. Endişe duyduğumuz soru aklımızdan çıkmış olacak. Dolayısıyla bu vesile ile Türkiye'nin her şehrindeki aileleri KEYDER’e davet ediyorum” şeklinde konuştu.