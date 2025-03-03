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GündemRoketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

03.03.2025 - 11:01Güncellenme Tarihi:
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

Ankara Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Rapora göre Yücel’in, ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşti.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle'de yaşandı. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ: ZEHİRLENME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor gönderildi.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

Raporda, Yücel'in vücudunda alkol tespit edilemediği ancak ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni belli oldu Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği aktarılmıştı.

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