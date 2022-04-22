MİT duyurdu! Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
22.04.2022 - 11:05 |
MİT, PKK-YPG'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.