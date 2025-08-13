Roblox açıldı mı? Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak? (2025)

Haberin Devamı

Roblox açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak, 2025 yılında açılma ihtimali nedir gibi sorular, oyunun akıbetini merak edenlerin en çok sorduğu sorular arasında. Peki Roblox'un açılması ile ilgili herhangi bir gelişme var mı? Roblox 2025'te açılacak mı?

Roblox neden kapatıldı?

Sorunun cevabına geçmeden evvel Roblox'un neden kapatıldığına tekrar değinmek gerekirse; Türkiye'de Roblox'a erişim, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine engellendi. Başsavcılığın Bilişim Suçları Bürosu, platformun çocuk istismarına yol açabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle www.roblox.com/tr adresinin ve mobil uygulama marketlerindeki bağlantıların engellenmesini istedi.

Bu talep, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, başvuruyu ve ilgili araştırma tutanaklarını inceleyerek, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.

Kararın gerekçesi olarak, yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi nedenler gösterildi. Bu kararla birlikte, Roblox'un Türkiye'deki tüm erişim bağlantıları engellenmiş oldu.

Şu an itibarıyla, Roblox'a Türkiye'den erişim hala engelli durumda. 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla erişime kapatılan platformun yeniden açılması için platformun Türkiye'deki yetkililerle bir uzlaşmaya varması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamalarına göre, platformun içeriğe dair düzenlemeler yapması ve Türk makamlarıyla işbirliği yapması durumunda erişim engelinin kaldırılabileceği belirtilmiş olsa da, bu konuda henüz resmi bir adım atılmadı.

Roblox'un erişim engelinin kaldırılması için atılması gereken en önemli adımlar, platformdaki zararlı içeriklerin temizlenmesi ve bu tür içeriklerin yeniden oluşmasını engelleyecek güçlü denetim mekanizmalarının kurulması olarak öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Roblox'un bu konudaki düzenlemeleri yapması ve Türkiye'deki yetkililerle aktif iş birliğine girmesi halinde, erişim engelinin kaldırılabileceği belirtiliyor. Platformun ayrıca resmi bir temsilcilik açarak yerel makamlarla daha hızlı ve etkili iletişim kurması da süreci hızlandırabilecek adımlar arasında yer alıyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil ve platform şu an için Türkiye'de erişime kapalı kalmaya devam ediyor.

Roblox'un Türkiye'de tekrar ne zaman erişime açılacağı konusunda şu an için net bir tarih bulunmuyor. Erişimin kaldırılması için platformun, karara gerekçe gösterilen "çocuk istismarı ve uygunsuz içerik" sorunlarını gidermesi ve bu tür içeriklere karşı etkin denetim mekanizmaları kurması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle Roblox arasında görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Yetkililer, platformun bu talepleri karşılaması durumunda hukuki süreç işletilerek yasağın kaldırılabileceğini belirtse de, Roblox'tan bu yönde atılan adımlara dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla, açılış tarihi belirsizliğini koruyor.