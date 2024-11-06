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Rize'nin meşhur Ayder Yaylası'na kar yağdı: Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.

06.11.2024 - 13:03 | | Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
Rize'nin meşhur Ayder Yaylası'na kar yağdı: Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezine yer yer sağanak görülürken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı.

Rizenin meşhur Ayder Yaylasına kar yağdı: Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

İlçenin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.

Rizenin meşhur Ayder Yaylasına kar yağdı: Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

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