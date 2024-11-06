Rize'nin meşhur Ayder Yaylası'na kar yağdı: Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.
06.11.2024 - 13:03 | | Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezine yer yer sağanak görülürken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı.
İlçenin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.