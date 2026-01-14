GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

14.01.2026 - 23:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Rize'de kar yağışı etkili oluyor. Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Güncel Haberler

Aksaray'da çorap fabrikası alev alev yandı
#Gündem

Aksaray'da çorap fabrikası alev alev yandı

Aksaray’da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
#Gündem

Aksaray’da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Polonya'dan vatandaşlarına 'İran'ı derhal terk edin' uyarısı
#Dünya

Polonya'dan vatandaşlarına 'İran'ı derhal terk edin' uyarısı