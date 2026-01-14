Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.