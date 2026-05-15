Rize’de meydana gelen feci kazada ölü ve yaralılar var

15.05.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize’de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi, Kirazlık Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yadigar Kasarcı (45) yönetimindeki 53 HG 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak bariyerlere çarptı.

Takla atan araç karşı şeride geçerek, Pazar istikametine seyreden Eren E. (40) idaresindeki 53 ADF 189 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Yadigar Kasarcı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.T.K., B.K. ve H.T.K. ile diğer aracın sürücüsü Eren E. ile yolcular D.E., G.U.E. ve Y.M. de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

