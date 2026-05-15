Kars’ta vinç dereye uçtu sürücü hayatını kaybetti

15.05.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Kağızman’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan vinç dere yatağına devrildi. Kazada vinç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kağızman-Kars yolu Çilahane köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 36 AY 51 plakalı Kars İl Özel İdaresi’ne ait vinç, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dere yatağına uçarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü R. A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. R. A.’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

