Rize'de kar erken geldi! Yeniden çığ felaketi yaşandı
23.09.2025 - 22:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Tirovit Yaylası’nda meydana gelen çığ nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ve 8 küçükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarıldı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda dün meydana gelen çığın ardından bugün de çığ düştü. Saat 17.00 civarında yayla yolunda seyir halinde olan araçların çığ nedeniyle yolda mahsur kaldığı yönünde Rize İl Özel İdaresi’ne ihbar yapıldı.

Rizede kar erken geldi Yeniden çığ felaketi yaşandı

İhbar üzerine AFAD ekipleriyle koordineli şekilde gerekli iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çığ altında mahsur kalan toplam 5 araç içerisindeki 15 vatandaş ile 8 küçükbaş hayvan güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

