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Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

22.03.2022 - 10:01 | | Arzu ERBAŞ/HEMŞİN (Rize), (DHA)
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
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İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı eski yol üzerinden sağlarken, yolun açılması için de çalışmalara başlandı. 

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