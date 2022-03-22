Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
22.03.2022 - 10:01 | | Arzu ERBAŞ/HEMŞİN (Rize), (DHA)
İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı eski yol üzerinden sağlarken, yolun açılması için de çalışmalara başlandı.