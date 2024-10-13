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Rize'de çayda 4. sürgün geldi, üreticinin yüzü güldü

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu’da 3 sürgün olarak toplanan çay için hava sıcaklıkları ve yağmurlar mevsim normallerinin dışında gelişince Rize’de 4. sürgün de toplanmaya başladı.

13.10.2024 - 12:12 | | İHA
Rize'de çayda 4. sürgün geldi, üreticinin yüzü güldü

Doğu Karadeniz’de Eylül ayında şiddetli yağışların etkisini göstermişti. Yağışlar sonrası hava sıcaklığı bölgede mevsim normallerinin dışına çıktı ve bu kez yazı aratmayan sıcak havalar başladı. Hal böyle olunca toprağın verimi arttı ve 3 sürgün olarak toplanan çayda 4. sürgünün de gelmesini sağladı.

800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından üretimi gerçekleştirilen çayda 3. Sürgün çay üretimi üreticiler kanadında tamamlanmak üzere. 2024 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024’te açıldı. 2. Sürgün yaş çay kampanyası ise yine ÇAYKUR tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde başlarken 3. sürgün ise 15 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 3. sürgünün bitiş tarihi 20 Ekim olarak belirlenirken, bazı bölgelerde çay yeniden yeşerdi ve toplanmaya başlandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde 4. Kez çay bahçelerine giren çay üreticileri adete ilk sürgünmüş gibi 4. sürgün yaş çayını hasat etmeye başladı. 1. Sürgün yaş çay kampanyasına benzer kalitede çay yetiştiğini ifade eden Meryem Büyükkaya isimli çay müstahsili “Çok güzel bir çay var. Mayıs çayından daha güzel bir çay oldu. Çok güzel çay geldi. Allah’a şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

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