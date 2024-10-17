Rize'de buldukları yeni su böceği türüne akademisyenin adı verildi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Özbek ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Hazel Baytaşoğlu ve Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Aksu, Balat, Taşlı ve Yeşil derelerinden topladıkları kabuklu su böceği örneklerini inceledi.

Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni bir tür olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası hakemli bilimsel dergide yayımlanan makale ile yeni yangıç türüne, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı iken 2017 yılında Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Sezgin'e ithafen "Gammarus Sezgini" adı verildi.

Daha önce de çok sayıda canlının bilim dünyasına tanıtılmasını sağlayan Prof. Dr. Özbek, AA muhabirine, Amphipoda takımının Gammaridae ailesine dahil olan bu canlıların 1 santimetre civarında olduklarını söyledi.

Halk arasında yangıç olarak bilinen ve karideslerin akrabası olan bu canlıların temiz akarsularda, göllerde ve kaynak sularında yaşayabildiğini, bazı türlerin de mağaralardaki su birikintilerinde yaşamaya uyum sağladığını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

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"Amphipodlar birbirine çok benzeyen hayvanlar. Dışarıdan baktığında herkes 'Ben zaten bunu biliyordum' diyebilir. Çok benziyorlar çünkü birbirlerine. Bunların tür tayinlerinde detaylar var, ben bile dışardan baktığımda ayırt edemem. Detaylı çalışmalar sonucunda durum tamamen netleşiyor. Bu tür temiz suları seviyor. Gözleri var, çünkü ışıklı ortamda yaşıyor bunlar. Bu tür, o bölgede yaygınca bulunabilen bir tür. Küçücük bir habitatta kalmış bir tür değil.

Çok sevdiğim arkadaşım rahmetli Prof. Dr. Murat Sezgin'i 2017 yılında kötü bir kazada kaybettik. Allah rahmet eylesin. Onun adını yaşatmak adına türe onun adını verdik. Tür bu isimle tescil edildi. Çok kaliteli bir dergide de makalesi yayınlandı. Böylece bu türü literatüre kazandırmış olduk."