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Rize'de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı

02.02.2025 - 12:21Güncellenme Tarihi:
Rize'de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı

Rize'de 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah 9.00 sıralarında merkeze bağlı Tophane mahallesinde bulunan Yunus Emre caddesindeki dört katlı Can Kardeşler isimli apartmanın giriş katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıktı. Kısa sürede camdan dışarıya kadar çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılarak, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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