Rize'de 2 otomobil park halindeyekn alev alev yandı

Yangın, öğle saatlerinde Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FNZ 272 plakalı park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Alevler büyüyerek önünde park halinde bulunan 55 ALS 709 plakalı bir başka otomobile sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otomobiller, kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin yanma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)