Rim ve dedesi kimdir, Rim Günü nedir? Çocuklar Ölmesin Şeker de Yiyebilsinler mesajları

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar günü mü? Gazze hükümeti tarafından yapılan duyuruya göre, işgalci İsrail güçleri6 haftada toplam 8.000'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Gazze’de acı tablo devam ederken, Rim’in doğum gününün Şehit Çocuklar Günü olarak ilan edilmesi isteniyor, binlerce sosyal medya kullanıcı da buna yönelik paylaşımlar yapıyor. Peki, Rim ve dedesi kimdir, Rim Günü nedir?

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar günü mü?

23 Aralık resmi olarak Dünya Şehit Çocuklar günü değil, sosyal medyada Filistin’de öldürülen Rim’in doğum gününün Şehit Çocuklar Günü olarak kabul edilmesi isteniyor ve paylaşımlar yapılıyor.

Rim ve dedesi kimdir, Rim Günü nedir?

Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Gazze'nin güneyindeki El Nuseyrat mülteci kampına düzenlenlediği saldırılarda 3 yaşındaki Reem hayatını kaybetmişti. Minik bedeninin defnedildiği Filistinli Halid Nebhan'ın torununa son vedası yürekleri parçalamıştı.

''Ruhumun ruhu''

Kefene sarılmadan önce Filistinli Halid dede son kez torununun gözlerinden öperek ''Ruhumun Ruhu'' demişti.

Haberin Devamı

Çocuklar Ölmesin Şeker de Yiyebilsinler mesajları

"Çocuklar ölmesin, gülüşleri solmasın! Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için hep birlikte el ele verelim. Şeker de yesinler, sevgiyle büyüsünler. "

"Her çocuğun yaşam hakkı kutsaldır. Sevgi ve sağlık içinde büyümelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklar ölmesin, şeker de yesinler! "

"Bir çocuğun gülüşü, dünyanın en değerli hazinelerinden biridir. Çocuklarımız sağlıklı ve güvende büyüsün, hayalleri gerçek olsun. Şeker de yesinler, umutla büyüsünler. "

"Çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapalım. Onlara sağlıklı bir çevre ve sevgi dolu bir yaşam sunalım. Çocuklar ölmesin, şeker de yesinler! "

"Çocuklarımızın yüzleri gülsün, gözleri ışıldasın. Onlara sağlıklı bir yaşam ve sevgi dolu bir dünya bırakmak için çaba gösterelim. Şeker de yesinler, umutla büyüsünler. "

"Her bir çocuk, geleceğimizin teminatıdır. Onlara güvenli, sevgi dolu bir çevre sağlamak hepimizin görevi. Çocuklar ölmesin, şeker de yesinler! "

Haberin Devamı

"Sevgiyle büyüyen çocuklar, geleceğin güçlü bireyleri olacak. Onlara sağlıklı bir yaşam ve umut dolu bir gelecek sunmak için elimizden geleni yapalım. Şeker de yesinler, sevgiyle büyüsünler. "

"Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Birlikte hareket ederek, onlara daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Çocuklar ölmesin, şeker de yesinler! "

"Çocuklarımızın güvenli bir çocukluk geçirmeleri için elimizden geleni yapalım. Onlara sevgi dolu bir dünya ve sağlıklı bir gelecek sunalım. Şeker de yesinler, mutlu büyüsünler. "

"Her bir çocuk, sevgi ve güvenle büyümelidir. Onlara yaşam haklarına uygun bir ortam sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklar ölmesin, şeker de yesinler! "