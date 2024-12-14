Reyhanlı saldırısındaki patlayıcıları Suriye'den getiren terörist yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'ye meydana gelen ve 53 kişi hayatını kaybettiği patlamalarda Türkiye'ye patlayıcı maddeleri getiren turuncu kategoride aranan terörist Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla yakalandı.
14.12.2024 - 18:51 | | İHA
Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Sertel'in; uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi.