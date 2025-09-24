Resmi izin aldı, ekime başladı! İzinsiz sökülmesi yasak, kilosu 3 bin lira

Merkeze bağlı Çerçi Köyü’nde üretici Remzi Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden aldığı resmi izinle 24 metrekarelik alanda salep dikimine başladı.

Doğadan kontrolsüz toplandığı için koruma altında bulunan ve izinsiz sökülmesi yasak olan salep bitkisi, teknik personelin gözetiminde toprakla buluşturuldu.

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Kontrollü üretim sayesinde doğa korunurken üreticilerin de yeni gelir kaynaklarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

'Topraktaki altın' olarak tanımlanan salep, üreticiye yüksek kazanç sağlarken Türkiye genelinde yoğun talep görüyor. Kilosu 3 bin TL'yi bulan salep üreticisine yüksek kazanç sağlarken, pazarda da büyük ilgiye sahip.