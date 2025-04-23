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Resmi Gazete'de yayımlandı... Servis araçlarında yaş sınırı yükseltildi

23.04.2025 - 07:50Güncellenme Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlandı... Servis araçlarında yaş sınırı yükseltildi

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte araçların yaş sınırları yükseltilmiş oldu.

Türkiye'de iş yerleri çalışanlarına kolaylık olması için servis uygulamasını devam ettiriyor. Avrupa'da bulunmayan bu imkan çerçevesinde servis araçları için bazı şartlar konuluyordu.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Böylece personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla yirmi bir (21) yaşından küçük olması şartı aranacak.

Daha önceki düzenlemede yaş sınırı 19 olarak belirtilmişti.

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