Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Aile Enstitüsü' kuruldu
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Aile Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
25.12.2024 - 08:15 | | AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine ilişkin veri üretme ve politika geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere "Aile Enstitüsü" kuruldu.
Enstitünün, aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile ilgili politikalarla veri oluşturmaya yönelik tüm Bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmalar yürütülmesi, sosyal hizmetlerin iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve sertifika programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi gibi görevleri bulunuyor.