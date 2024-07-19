Rekabet Kurulu İntema hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (İntema) hakkında, bayilerinin satış fiyatlarını belirlemesi ve kısıtlamalarda bulunması şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.