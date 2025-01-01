Regaip gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili yarın gece idrak edilecek

Üç aylar, İslam dünyasında manevi bir yoğunlaşma dönemidir ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan gece, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul edilen Regaip Kandilidir. Bu özel gecede yapılacak ibadetler, İslam alemi için büyük bir anlam taşır.

Regaip Kandili, manevi arınma ve ibadet için mühim bir dönemdir. Bu geceyi ihya etmek isteyenler, yapılan ibadetlerle Allah’ın rahmetine ve bereketine nail olmayı hedefler.

REGAİP GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?



İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak görülen Regaip gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesidir. 2 Ocak Perşembe günü başlayacak olan bu gecenin, ibadetle geçirilmesi büyük öneme sahiptir. Perşembe günü oruç tutup, akşamında Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek ve dualar etmek geceyi ihya etmenin temel unsurlarıdır.

Aynı zamanda bu mühim gecede Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Recep ayında oruç tutmak faziletlidir. Regaip gecesi, Perşembe günü öğle namazından sonra başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Günü ise Cuma günüdür, imsak vaktinden başlar ve güneş batana kadar devam eder. Cuma günü oruç tutmak isteyenler, Perşembe Cuma veya Cuma Cumartesi günleri tutabilirler. Bu bakımdan Perşembe günü oruç tutup Cuma gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmak daha iyidir.

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REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?



Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul edilir ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

Recep ayının ilk cuma yani Regaip gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder.

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REGAİP GECESİ NAMAZI VAR MIDIR?



Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaip gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan da nafile namaz kılmalıdır.