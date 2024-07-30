Recep Bülbülses kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Bülbülses filmleri, gençliği

Recep Bülbülses, yıllar sonra kameralara yansıdı. Sağlık problemi yaşadığını belirten Recep Bülbülses, "Sokakta ölmek istemiyorum" dedi. Yıllar sonra görüntülenen Recep Bülbülses, "Çok acılar çekiyorum. Allah razı olsun bir Yıldız Tilbe yardım ediyor. Gerçekten delikanlı bir kadın. Senelerdir hep ondan yardım alıyorum. Bir daha var aydan aya bana para gönderiyor. O da Kerem Alışık. Engelli araba lazım bana. Çok rahatsızım. Allah Yıldız Tilbe’den ve Kerem Alışık’tan razı olsun. Düşenin dostu yok. Sokakta ölmek istemiyorum” dedi.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses’in sinema kariyeri 1983 yılında rol aldığı Kardeşim Benim filmiyle başladı. Kariyeri boyunca 60’ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses, sinemadaki düşüşü sonrası müzik kariyerine başladı. Popülerliğini kaybeden Bülbülses, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor.

Recep Bülbülses’in sinema kariyeri, 1983 yılında 'Kardeşim Benim' filmiyle başlamıştır. Bu film, Özcan Özgür tarafından çekilen ve sinema emekçilerine saygı duruşu niteliğinde olan bir yapımdır. Bülbülses, bu filmdeki rolüyle Yeşilçam dünyasında adından söz ettirmeye başlamıştır.

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Kariyerinde 60’ın üzerinde filmde rol almış, bunlardan dört tanesinde başrol oynamıştır. 'Patroniçe' (1987) ve 'Acıların Çocuğu' (1985) gibi filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir. Ancak, Yeşilçam döneminde tiyatrocu olmaması ve çeşitli nedenlerle sık sık hor görülmüş, dalga geçilmiş ve zorluklar yaşamıştır. Sinema dünyasında yaşadığı bu olumsuzluklar, onun hem kişisel hem de profesyonel hayatını derinden etkilemiştir.