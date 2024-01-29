Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının başlamasına az bir süre kaldı. Ocak ayıyla birlikte üç ayların birinci ayı Recep başladı. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen Şaban ayı Hicri takvime göre yılın sekizinci aydır, Ramazan ayından önceki de son ay. Peki, Recep ayının kaçıncı günündeyiz 2024? Bugün recep ayının kaçıncı günü, Şaban ayının ilk günü ne zaman 2024, Şaban ayı ne zaman?

BUGÜN RECEB AYININ KAÇINCI GÜNÜ, RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. 29 Ocak Pazartesi günü recep ayının 17. günü, 10 Şubat 2024'te de Recep ayı bitecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

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“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.