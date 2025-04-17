Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı! Savcılıktan açıklama

Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K isimli twitter kullanıcısı tarafından 16 Nisan 2025 tarihinde yapmış olduğu ‘Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor' şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217 maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır" denildi.