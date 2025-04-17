Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı
17.04.2025 - 11:38Güncellenme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı' iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatmıştı.