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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir

11.05.2025 - 16:18Güncellenme Tarihi:
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır.

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir.

Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır.

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