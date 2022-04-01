Ramazan ve cuma mesajları bir arada! Yeni, resimli, anlamlı, kısa ve yazılı 11 ayın sultanı ramazan başlangıcı mesajları ve Cuma sözleri!

Ramazan ve cuma mesajları aramaları arttı. Cuma mesajları aramaları bugünün Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle Ramazan mesajları ile birlikte aranıyor. On bir ayın gelişi heyecanla kutlanırken, Ramazan’ın ilk günü Cuma gününün kudretiyle birlikte karşılanıyor. Biz de 2022 Ramazan ayı mesajları ile birlikte cuma sözleri ve mesajları derledik. Yeni, resimli, anlamlı, kısa ve yazılı 11 ayın sultanı ramazan başlangıcı mesajları ve Cuma mesajları…

RAMAZAN VE CUMA MESAJLARI 2022

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah (c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin.

Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Biçimde Geçirmeniz Dileği ile Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevla’mın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.

Ramazan Ayının Bereketi Sofralarınıza Huzuru Kalbinize imanı Dualarınıza Yansısın RAMAZAN ayınız kutlu Olsun.

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı…

Tüm İslam aleminin dertlerine deva olması ümidiyle Ramazan ayımız mübarek olsun.

11 ayın sultanı Ramazan ayının bütün İslam alemi adına huzurlu geçmesini dileriz.

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Ramazan ayımız sağlığa, berekete ve güzel günlere vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar.

Gözlerimiz ışık dolu kalbimiz iman dolu avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun…

Ramazan’da derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan…

“Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

Recep, Şaban derken işte geldin Ramazan. Hoş geldin ayların en birincisi. Cennet kokuları yayıldı şu an hoş geldin ayların en birincisi.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar…

Ramazan-ı Şerifin Ülkemize, İslam alemine ve Tüm insanlığa Hayırlar getirmesini, Cenab-ı Hakk’dan niyaz ederim…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

En güzel dualar cuma günü edilen ve kabul eserinin görüldüğü dualardır. Allah’ım bizleri güzel dualarda buluştursun cuma gününün güzelliklerini üzerimize serpsin.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ diyen sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”

Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.