Ramazan ÅŸerbeti tarifi... Ramazan ÅŸerbeti evde nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r?

Ramazan ÅŸerbetinin evde hazÄ±rlanmasÄ± oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ã–ncelikle derin bir tencere ocaÄŸa alÄ±nÄ±r. SonrasÄ±nda tencerenin iÃ§erisine su aktarÄ±lÄ±r. Su dolu tencerenin iÃ§ine de Ã§ubuk tarÃ§Ä±n ve karanfil eklenir. BÃ¼tÃ¼n bunlar ocakta kaynatÄ±lÄ±r. Daha sonra ÅŸerbetin iÃ§erisine ÅŸeker de ilave edilmelidir. Su iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r.Â

Ramazan Åžerbeti Tarifi

Â

Â Malzemeler

Â 1,5 litre su

Â YarÄ±m bardak ÅŸeker

Â 1 tutam karanfil

Â 1 tane bÃ¼yÃ¼k Ã§ubuk tarÃ§Ä±n

Â 10 tane kuru erik

Â 200 gram kuru Ã¼zÃ¼m

Â 250 gram viÅŸne

Â

Â YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±: Derin bir tencere ocaÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra ocaÄŸa da su alÄ±nÄ±r. Daha sonra karanfil, Ã§ubuk tarÃ§Ä±n da eklenerek kaynatÄ±lÄ±r. Åžerbet suyunun iÃ§ine ÅŸeker de ilave edilir. ÃœzÃ¼m ile eriklerin sap kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± ayÄ±kladÄ±ktan sonra tencereye eklenir. Åžerbet 5 dakika kaynatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan viÅŸneler de konulur. Åžerbet ocaktan alÄ±ndÄ±ktan sonra Ä±lÄ±maya bÄ±rakÄ±lÄ±r. Karanfil ve Ã§ubuk tarÃ§Ä±nlarÄ± da iÃ§ine atÄ±lÄ±r. Åžerbet Ä±lÄ±dÄ±ktan sonra servis edilir.Â

Â

Ramazan Åžerbeti Evde NasÄ±l HazÄ±rlanÄ±r?

Â

Ramazan ÅŸerbetinin evde hazÄ±rlanmasÄ± oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ã–ncelikle derin bir tencere ocaÄŸa alÄ±nÄ±r. SonrasÄ±nda tencerenin iÃ§erisine su aktarÄ±lÄ±r. Su dolu tencerenin iÃ§ine de Ã§ubuk tarÃ§Ä±n ve karanfil eklenir. BÃ¼tÃ¼n bunlar ocakta kaynatÄ±lÄ±r. Daha sonra ÅŸerbetin iÃ§erisine ÅŸeker de ilave edilmelidir. Su iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra ramazan ÅŸerbetinin iÃ§erisine erik ve Ã¼zÃ¼mlerin sap kÄ±sÄ±mlarÄ± ayÄ±klanarak tencereye eklenir.

Â

TÃ¼m bu malzemeler de 5 dakika kadar kaynatÄ±lÄ±r. Daha sonra ise viÅŸneler de ramazan ÅŸerbetinin iÃ§erisine atÄ±larak kaynatÄ±lÄ±r. HazÄ±rlanan bu ÅŸerbet ocaktan alÄ±narak Ä±lÄ±maya bÄ±rakÄ±lÄ±r. SonrasÄ±nda karanfil ile Ã§ubuk tarÃ§Ä±n ÅŸerbetin iÃ§erisinden dikkatli bir ÅŸekilde Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. IlÄ±yan ÅŸerbet dikkatli bir tÃ¼l ile sÃ¼zÃ¼lebilir. SÃ¼zÃ¼len Ramazan ÅŸerbeti sÃ¼rahi ve ya cam ÅŸiÅŸelere doldurulur. Ramazan ÅŸerbeti soÄŸuk olarak servis edilmelidir.Â

Â

Ramazan Åžerbetinin FaydalarÄ± Nelerdir?

Â

Ramazan ÅŸerbetinin Ã§ok sayÄ±da faydasÄ± bulunmaktadÄ±r. Kolay bir ÅŸekilde hazÄ±rlanan Ramazan ÅŸerbeti hazmÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± ile bilinir. Bunun yanÄ± sÄ±ra ÅŸerbetin iÃ§erisine isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak zerdeÃ§al ve karanfil de konulur. Ramazan ÅŸerbeti kan ÅŸekerini dÃ¼zenlemeye de yarar. Bu ÅŸerbet dÃ¼zenli bir ÅŸekilde tÃ¼ketildiÄŸi takdirde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmeye de yardÄ±mcÄ± olur.

Â

Ã–zellikle soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde tÃ¼ketilen Ramazan ÅŸerbeti grip ve nezle gibi hastalÄ±klara yakalanma riskini de azaltÄ±r. Mide problemlerini de Ã§Ã¶zen Ramazan ÅŸerbeti genellikle Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸe iyi gelmektedir. VÃ¼cudu destekleyen Ramazan ÅŸerbeti Ã§ok olumlu etkilere sahiptir.Â

Â

Ramazan Åžerbeti YapÄ±mÄ±nÄ±n PÃ¼f NoktalarÄ± Nelerdir?

Ramazan ÅŸerbeti yapÄ±lÄ±rken isteÄŸe baÄŸlÄ± zerdeÃ§al konulabilir. ZerdeÃ§al baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir.Â

Ramazan ÅŸerbeti hazÄ±rlanÄ±rken suyun iyice kaynatÄ±lmasÄ± gerekmektedir.Â

Damak tadÄ±na gÃ¶re Ramazan ÅŸerbetine konulan ÅŸeker miktarÄ± belirlenebilir.Â

Ramazan ÅŸerbeti hazÄ±rlanÄ±rken ise isteÄŸe baÄŸlÄ± karanfil ve tarÃ§Ä±n da konulabilir.Â

Ramazan ÅŸerbeti hazÄ±rlanÄ±rken toz tarÃ§Ä±n yerine Ã§ubuk tarÃ§Ä±n konulmaktadÄ±r. Ã‡ubuk tarÃ§Ä±n ÅŸerbetin lezzetini de deÄŸiÅŸtirecektir. Ã‡ubuk tarÃ§Ä±n ÅŸerbete rengini de verecektir.





