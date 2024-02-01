Ramazan hocanın katili bulundu mu? Ramazan Pişkin evli mi, çocuğu var mı, Ramazan Hoca’nın katili yakalandı mı, kim çıktı?

Ramazan Hoca'nın katili bulundu mu, Ramazan Pişkin’in katili yakalandı mı? Sorusu, gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Ramazan Hoca'nın katili bulundu mu? Ramazan Hoca'nın katili kim, neden öldürüldü?

RAMAZAN HOCA'NIN KATİLİ BULUNDU MU?

Ramazan Hoca'nın katili henüz bulunmadı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarından biri, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi." diye konuştu.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.

Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.