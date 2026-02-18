RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ 2026? Diyanet'ten beklenen açıklama geldi || Türkiye'de hilal saat kaçta görünecek, ilk oruç ne zaman? Ramazan Hilal'i ne zaman görünecek

Haberin Devamı

Ramazan ayının başlamasıyla Müslüman alemi ibadet ve oruç heyecanına hazırlanıyor. 2026 yılı Ramazan hilalinin ilk kez nerede ve ne zaman görüneceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan astronomik hesaplamalarla netleşti. Hilalin görülebilirliği ve Türkiye’de Ramazan’ın başlangıç tarihi belli oldu.

2026 RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ?

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ile Irak, yarın (18 Şubat) ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın (18 Şubat) ramazan ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de yarın ramazan ayının ilk günü olacağını açıkladı.

BAE'de ise Devlet Başkanlığı Divanı, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DE 2026 RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Hilal, Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek.

DİYANET AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda ramazan hilalinin yarın ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görüleceği, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat Perşembe günü 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacaktır."