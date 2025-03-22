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GündemRamazan davulcuları bahşiş için birbirine girdi: 16 tutuklama
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Ramazan davulcuları bahşiş için birbirine girdi: 16 tutuklama

22.03.2025 - 08:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ramazan davulcuları bahşiş için birbirine girdi: 16 tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgaya karışan 16 kişi tutuklandı.

Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden çıkan sopalı, demirli ve bıçaklı kavgada 15 kişi yaralanmıştı.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından kavgaya karışan 18 kişiden 16'sı gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralılardan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

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