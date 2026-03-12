Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün? 2026 Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Sürecek?

Haberin Devamı

Ramazan ayının son günlerinde vatandaşların en çok merak ettiği konu "Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" oldu. 2026 yılı dini takvimine göre bayramın Cuma gününe denk gelmesi, tatil süresini ve planlarını doğrudan etkiliyor. İşte resmi tatil takvimine göre adım adım bayram tatili süresi.

2026 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürecek. 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil süreci, 22 Mart Pazar günü sona erecek. Tatilin büyük bir bölümünün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil süresinde resmi bir uzatma beklenmiyor.

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini ve tatil süresini aşağıdaki tablodan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Gün Tarih Tatil Durumu Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe Yarım Gün (Resmi Tatil) Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma Tam Gün (Resmi Tatil) Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Tam Gün (Resmi Tatil) Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar Tam Gün (Resmi Tatil)

Bayramda Kaç Gün Tatil Yapılacak?

Toplam Resmi Tatil: 3,5 Gün Tatil Başlangıcı: 19 Mart Perşembe (Saat 13:00 itibarıyla) Tatil Bitişi: 22 Mart Pazar gecesi Okullar İçin: Ara tatil ile birleştiği için toplam 9 gün Özel Sektör İçin: Yasal süreç 3,5 gündür; ancak hafta sonu tatiliyle birleşmektedir.

Bayram Tatili 9 Güne Uzayacak mı?

Birçok kişi tatilin hafta başıyla birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Mevcut takvimde bayram Cuma günü başladığı için resmi bir 9 gün tatil kararı çıkma ihtimali zayıf görünüyor. Ancak pazartesi, salı ve çarşamba günlerini şahsi izinleriyle birleştiren vatandaşlar için 9 günlük bir tatil fırsatı doğabiliyor.

Okul Ara Tatili ile Bayram Bir Arada

Öğrenciler ve öğretmenler için bu yıl tatil süreci daha uzun. 2026 MEB takvimine göre 16 Mart’ta başlayan ikinci ara tatil, doğrudan Ramazan Bayramı ile birleşiyor. Böylece öğrenciler 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar'a kadar kesintisiz dinlenme şansı bulacak.

Özel Sektörde Bayram Tatili Kaç Gün?

Özel sektör çalışanları için de resmi tatil 19 Mart Perşembe saat 13.00’ten itibaren başlıyor. 20, 21 ve 22 Mart günleri resmi tatil kapsamında değerlendirilecek. İş yerlerinin çalışma politikasına göre bu sürelerin kullanım şekli değişiklik gösterebilir.

