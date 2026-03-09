RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026 TARİHLERİ || Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün tatil olacak, ayın kaçında?

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı 2026 yılı için geri sayım sürerken, bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları, tatil planlarını şimdiden yapmaya başlarken “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Ramazan ayının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 yılında Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe günü olacak. Bayramın ilk günü ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

2026 Ramazan Bayramı günleri şöyle:

1. Gün: 20 Mart 2026 – Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 – Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 – Pazar

Bayram Tatili 9 Gün Olur mu?

Ramazan Bayramı tatili arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bu tarihlere göre pazartesi, salı ve çarşamba günleri izin alınması ve arefe gününün yarım gün sayılmasıyla toplam 3,5 gün izin kullanarak 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün görünüyor.

Ancak bayramın perşembe günü arefe ile başlaması nedeniyle, resmi olarak 9 günlük bayram tatili ilan edilmesi ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.