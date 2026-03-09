MEB 2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ MART | Ara tatil bayramla birleştirilecek mi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün?

Haberin Devamı

Okullarda ikinci dönem ara tatil için geri sayım başladı. Ramazan ayı ve Mart ayı ile birlikte "2. Dönem ara tatil ne zaman?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan bayram tatil iile gözler 2026 ara tatil tarihine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler ve velilerin merak ettiği ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Özellikle ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri ve bayram detayları.

2. Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak?

MEB’in açıkladığı resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil hafta içi beş gün sürecek.

Ara Tatil Bayram Tatiliyle Birleşecek mi?

Takvime göre ikinci ara tatilin sona erdiği tarih ile Ramazan Bayramı başlangıcı aynı güne denk geliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatil içinde)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayram tatili toplamda 3,5 gün olarak gerçekleşecek. Bu durumda ikinci ara tatilin sona erdiği 20 Mart 2026 Cuma günü, aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise hafta sonuna denk geliyor.

2026 Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Detayı

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hem içine hem de hemen sonrasına denk geliyor. Arife günü ara tatil süreci içerisinde yer alırken, bayramın ilk günü ara tatilin son günüyle çakışıyor. Bu takvim doğrultusunda öğrenciler ara tatil ve bayram dönemini art arda yaşayacak.

Öne Çıkanlar

ara tatil: 16-20 Mart 2026

Ramazan Bayramı arifesi: 19 Mart 2026

Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart 2026

Ara tatilin son günü bayramın 1. günüyle aynı tarihe denk geliyor

MEB’in açıkladığı resmi 2025-2026 eğitim takvimiyle birlikte hem öğrenciler hem veliler tatil planlarını bu tarihlere göre şekillendirebilecek.