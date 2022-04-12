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Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayramda 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil mi?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına yönelik araştırmalar devam ediyor. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü sona erecek. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşip 9 gün çıkıp çıkmayacağı sorgulanıyor. Peki, Bayramda 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil mi?

12.04.2022 - 12:18 |
Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayramda 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil mi?

Bayram tatili 9 gün mü 2022, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramının 1., 2., ve 3. günün hafta içine denk gelmesi nedeniyle, 5 ve 6 Mayıs’ın da tatil edilip edilmeyeceği ve böylelikle bayram tatilinin hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. 

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Konuyla ilgili resmi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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