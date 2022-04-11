Ramazan Bayramında hava nasıl olacak 2022? Havalar ne zaman ısınacak, bayramda hava durumu nasıl?

Ramazan Bayramında hava nasıl olacak 2022, bayramda hava nasıl olacak? sorularına yoğun bşe şekilde yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak, bayramda hava durumu nasıl?

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK 2022, HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor. Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

NİSAN SICAK GEÇECEK

“Nisan ayında yağışlar yurt genelinde ortalamanın altında. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık hakim. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de ise mevsim normallerinde yağışlar bekleniyor. Nisanda sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi ve iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha ortalamanın üzerine çıkıyor. Son 30 yılın ortalamasına göre yukarı değerlere çıkmış olacak.”

MAYIS'TA KONVEKTİF YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

“Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi’nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek. Ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak.”