Pubg mobile yasaklandı mı 2024, Pubg kapanacak mı 2024?

Roblox oyunu Türkiye’de 7 Ağustos tarihinde erişime kapatıldı. Roblox’un geri açılması beklenirken Pubg’nin kapanıp kapanmayacağı sorgulanmaya başlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararda Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” İfadelerine yer verildi. Watpadd ve Instagram’dan sonra da Türkiye'de Roblox'a da erişim engeli getirildi.

Pubg’nin ile ilgili ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.