Psikoloji bölümü hocalarından depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, depremden etkilenen vatandaşlar için “Online Psikolojik Destek Hattı” açtıklarını duyurdu.

“‘HEP YANINIZDAYIZ’ MESAJI VERMEK İSTEDİK”

Online Destek Hattı’nı üniversitenin Psikoloji Bölümü liderliğinde oluşturduklarını ifade eden Dr. Uysal, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi olarak vatandaşlarımızın medikal, yaşamsal ve fiziki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gönüllülerimizle birlikte destek olmanın yanında, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da onlara ‘Hep Yanınızdayız’ mesajı vermek istedik ve bu hattımızı oluşturduk. Hattın ucunda Psikoloji Bölümümüzün öğretim üyeleri yani uzmanlarımız olacak ve depremzede vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlayacaklar” dedi.

“DEPREM BÜYÜK BİR TRAVMA KAYNAĞIDIR”

“Deprem çok büyük bir travma kaynağıdır” diyen Dr. Uysal, “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için “Online Psikolojik Destek Hattı” kurduk. Üniversitemizin Psikoloji Bölümünün liderliğinde hizmete sunduğumuz hat aracılığıyla, vatandaşlarımızın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında onlara ‘Hep Yanınızdayız’ mesajı vermek istedik. Hattın ucunda Psikoloji Bölümü’nden öğretim üyelerimiz var ve depremzedelerimize psikolojik destek sağlıyorlar. Etkisi çok büyük olan bir afetle mücadele etmek zorunda kalan, yakınlarını kaybeden, enkaz altında kalan yakınlarından hala haber alamayan ve bu zorlu koşullarda hayata yeniden başlayan kardeşlerimiz için hayat maalesef bir müddet kolay olmayacak. Bu durumda olan binlerce vatandaşımız var ve bizler millet olarak hepsinin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Büyük afet sonrası depremzedelerimizin maruz kaldığı duygu durumlarını da göz önünde bulundurarak, bu hattımızı kurmaya karar verdik. Kurduğumuz bu destek hattı sayesinde depremzedelerimizin bu zorlu süreçle mücadele etme yöntemlerini konunun uzmanlarıyla görüşerek çözüm arayacakları bir süreci sağlamayı ümit ediyoruz. Büyük afet bölgesinde olup destek isteyen tüm vatandaşlarımızın telefonlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.