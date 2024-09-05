Protokol imzalandı! Vali Köşger: Karataş sebze üretiminde bölgenin kalbi olacak

Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işlerine ilişkin protokolün imza töreni, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Tören, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve Ziver İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Demirci'nin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Protokol, 320 hektarlık alana sahip Karataş TDİOSB'nin yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekomünikasyon şebekesi gibi altyapı işlerini kapsıyor.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Vali Köşger, törende yaptığı konuşmada, "Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB’yle Karataş ilçesinde tarıma elverişli olmayan atıl arazide topraksız tarım tekniğiyle 100.000 ton/yıl domates üretimi yapılmasının planlandığını, bu proje ile Karataş ilçesinin sebze üretiminde bölgenin kalbi olacağını, Adana’nın toplam bitkisel üretim hasılasının %10 nu oluşturacağını, projeyle 3.750'Sİ kadın olmak üzere toplam 5.000 kişinin istihdam edileceğini belirtip, ilimizin istihdam gücünü arttıracak ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti." ifadelerini kullandı.

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